В прошлом году случилось рекордное количество ДТП. Ущерб превысил 80 млн евро

По словам руководителя ФДС Марта Йессе, увеличение количества страховых случаев во многом обусловлено очень снежной зимой и постоянным ростом числа транспортных средств на дорогах. „Когда автомобилей на дорогах становится все больше, риск попасть в аварию повышается. В прошлом году увеличению количества дорожно-транспортных происшествий способствовала также очень снежная зима – как в начале, так и в конце минувшего года. Из-за нее на дорогах было опасно и скользко“, – сказал Йессе.

„К сожалению, наряду с увеличением количества происшествий, связанных с дорожным страхованием, произошло на 90 больше несчастных случаев, в которых люди получили травмы. По данным Департамента транспорта, в прошлом году произошел 1651 такой случай. На дорогах погиб 51 человек“, – добавил Йессе.

К концу 2022 года количество застрахованных транспортных средств превысило 850 тысяч, что на 25 тысяч транспортных средств больше, чем в прошлом году.

По мнению Йессе, в минувшем году общая сумма ущербов увеличилась как из-за количества несчастных случаев, так и из-за инфляции. „Под влиянием инфляции ремонт транспортных средств значительно подорожал. Также увеличились медицинские расходы. И то, и другое влияет на расходы страховщиков. Поскольку в дополнение к этому увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, это неизбежно отразилось и на страховых взносах“, – объяснил Йессе.

В 2022 году общая сумма страховых взносов в случае дорожного страхования за год увеличилась на 22 процента, достигнув 102,8 миллиона евро. Средняя сумма годового взноса составила 120 евро.

Из случившихся в прошлом году 38 тысяч происшествий, связанных с дорожным страхованием, около 3000 происшествий случились с эстонскими транспортными средствами за рубежом.

Дорожное страхование – это обязательное страхование ответственности водителя транспортного средства, в соответствии с которым возмещается ущерб, причиненный пострадавшему лицу тем лицом, поведение которого обусловило дорожно-транспортное происшествие.

ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро „Зеленой карты“ в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущербы, обусловленные поведением водителей тех транспортных средств, которые не зарегистрированы, в отношении которых применяется принудительное страхование и которые не установлены. Также ФДС организовывает разрешение споров относительно дорожного страхования через примирительный орган, разрешающий споры, связанные с дорожным страхованием.