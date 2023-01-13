Другие виды
13.01.2023, 09:45

На Универсиаду в США отправились пять эстонских спортсменов

 
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В этом году в зимней Универсиаде, которая пройдет в 30-й раз (под новым названием - „Всемирные зимние студенческие игры“), примут участие пять эстонских спортсменов. Соревнования проходят в американском Лейк-Плэсид с 12 по 22 января.

Около 1500 спортсменов из более чем 40 стран будут соревноваться в 12 различных видах спорта на студенческих играх, сообщает Эстонская ассоциация академического спорта.

От Эстонии в США отправились:

Лыжные гонки

Мариэль Мерли Пуллес (Аляскинский университет в Фэрбенксе)

Кристофер Калев (Аляскинский университет в Фэрбенксе)

Александр Тамм (Тартуский университет)

Горнолыжный спорт

Тормис Лайне (Центр менеджмента Инсбрука)

Фигурное катание

Эва-Лотта Кийбус (Тартуский университет)

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