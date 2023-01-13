13.01.2023, 09:45
На Универсиаду в США отправились пять эстонских спортсменов
ФОТО: | Delfi Meedia
В этом году в зимней Универсиаде, которая пройдет в 30-й раз (под новым названием - „Всемирные зимние студенческие игры“), примут участие пять эстонских спортсменов. Соревнования проходят в американском Лейк-Плэсид с 12 по 22 января.
Около 1500 спортсменов из более чем 40 стран будут соревноваться в 12 различных видах спорта на студенческих играх, сообщает Эстонская ассоциация академического спорта.
От Эстонии в США отправились:
Лыжные гонки
Мариэль Мерли Пуллес (Аляскинский университет в Фэрбенксе)
Кристофер Калев (Аляскинский университет в Фэрбенксе)
Александр Тамм (Тартуский университет)
Горнолыжный спорт
Тормис Лайне (Центр менеджмента Инсбрука)
Фигурное катание
Эва-Лотта Кийбус (Тартуский университет)