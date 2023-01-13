Девятикратная чемпионка ОИ Латынина перенесла инфаркт

„У Латыниной нормальное стабильное состояние, не тяжелое. Это была не плановая госпитализация. Перед днем рождения, который был 27 декабря, у нее случился сердечный приступ, и ее госпитализировали. Уже не первый инфаркт. Врачи ничего хорошего не говорят, можно ожидать чего угодно“, — сказала Родионенко.



Латынина в четверг сказала Metaratings, что ее „перевели в Институт мозга“. „Пока мне трудно что-то сказать. Сложно объяснять, что произошло. Как я себя чувствую? Ничего, ничего“, — добавила титулованная гимнастка.



В Федерации спортивной гимнастики России заявили „Матч ТВ“, что „Лариса Семеновна не очень хорошо себя чувствует и нуждается в медицинском наблюдении“.



Латыниной 88 лет. На ее счету девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых олимпийских медалей. Кроме того, она девятикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.



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