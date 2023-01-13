Девятикратная чемпионка ОИ Латынина перенесла инфаркт
Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина в конце декабря перенесла сердечный приступ, врачи оценивают ее состояние как стабильное, сообщила „Матч ТВ“ старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
„У Латыниной нормальное стабильное состояние, не тяжелое. Это была не плановая госпитализация. Перед днем рождения, который был 27 декабря, у нее случился сердечный приступ, и ее госпитализировали. Уже не первый инфаркт. Врачи ничего хорошего не говорят, можно ожидать чего угодно“, — сказала Родионенко.
Латынина в четверг сказала Metaratings, что ее „перевели в Институт мозга“. „Пока мне трудно что-то сказать. Сложно объяснять, что произошло. Как я себя чувствую? Ничего, ничего“, — добавила титулованная гимнастка.
В Федерации спортивной гимнастики России заявили „Матч ТВ“, что „Лариса Семеновна не очень хорошо себя чувствует и нуждается в медицинском наблюдении“.
Латыниной 88 лет. На ее счету девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых олимпийских медалей. Кроме того, она девятикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.