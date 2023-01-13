Итальянская фирма стала новым техническим спонсором „Левадии“

В футбольном клубе „Левадия“ объявили, что фирма Adidas исчезнет с формы клуба - 10-кратного чемпиона Эстонии. „Левадия“ выиграла все свои чемпионские титулы в форме Adidas, но, начиная с нового сезона, будет использовать тренировочную и игровую форму от фирмы Macron и станет первым клубом из стран Балтии, который будет представлять бренд Macron в еврокубках УЕФА.

Менеджер по маркетингу „Левадии“ Ален Степанян прокомментировал новость: „Мы горды началом сотрудничества с итальянским спортивным брендом Macron, который в последние годы показал стремительный рост и зарекомендовал себя в топ-футболе.

Для нас также очень важно использовать экологичную и качественную тренировочную и игровую форму, которая выглядит потрясающе! „Левадия“ рада быть первым клубом из стран Балтии, который будет представлять бренд Macron в еврокубках УЕФА“.

„Мы очень рады начать новые партнёрские отношения с одним из лидеров эстонского футбола. В 2023 году „Левадия“ будет отмечать своё 25-летие и за это время клуб успел собрать внушительное количество трофеев. Мы с нетерпением ждём возможности присоединиться к этой истории успеха с помощью качественной игровой формы и командной одежды, которые наилучшим образом могут выразить индивидуальность и цвета клуба“ — заявил представитель Macron Italia Тигран Аветисян.

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