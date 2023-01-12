Дома у Байдена опять нашлись секретные документы. Назначен прокурор для расследования этого дела

Среди прочих высокопоставленных должностей Хур занимал должность окружного прокурора США.

Роберт Хур будет обладать всеми прокурорскими полномочиями, то есть он сможет требовать предоставления суду документов и предъявлять уголовные обвинения.

Его работа будет заключаться в расследовании и, возможно, судебном преследовании любого, кто мог неправильно обращаться с секретными документами.

Он также может преследовать в судебном порядке любого, кто незаконным образом вмешивается в его расследование и мешает ему, включая лжесвидетельство, воспрепятствование правосудию, уничтожение улик и запугивание свидетелей.

„Я позабочусь о том, чтобы мистер Хур получил все ресурсы, необходимые ему для выполнения своей работы“, — заявил Гарланд.

Документы в гаражной кладовке

Ранее в кладовой при гараже в доме Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) и в соседней комнате обнаружено еще несколько документов различных категорий секретности, сообщил адвокат президента. Их не должно было там быть: по окончании срока полномочий администрации Обамы-Байдена, когда были написаны эти бумаги, их должны были сдать в архив.

И это уже вторая подобная находка: несколько дней назад стало известно, что еще в ноябре прошлого года юристы нынешнего президента США обнаружили около десятка секретных документов в запертом шкафу в Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенн-Байден в Вашингтоне. Сообщается, что среди них были доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании.

Как сообщил личный адвокат Байдена Ричард Собер, среди личных и политических бумаг, хранившихся в кладовой при гараже дома Байдена в Уилмингтоне, обнаружилось несколько документов администрации Обамы с грифом ограниченного доступа. Также одна страница обнаружилась в соседней комнате. Адвокат ничего не сообщил о содержании документов.