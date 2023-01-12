Ида-Вируская центральная больница запускает пилотный проект по повышению уровня защиты жертв преступлений

К учреждениям, оказывающим услуги здравоохранения, в обществе есть доверие. На медицинских работников, исходя из их роли и степени доверия, возлагается ответственность помогать пациентам, которые могут являться жертвами насилия или какого-либо преступления. Для того чтобы заметить жертву, выслушать, предложить моральную поддержку или направить в нужное место для получения помощи, а также помочь восстановить чувство безопасности, медицинским работникам приходится в полной мере применять эмпатию.

Есть два основных пути, как медицинские работники сталкиваются с жертвами. Пострадавшие могут обращаться в медицинское учреждение уже после общения с полицией или центром помощи жертвам. Такая ситуация, как правило, проще для медицинского работника, поскольку известно, что пациент стал жертвой какого-либо преступления. Также в таком случае у человека уже имеется восстановленное в некоторой степени чувство безопасности, а момент преступления миновал. Иная ситуация складывается тогда, когда медицинский работник, сталкиваясь с пациентом, должен предполагать или оценивать, может ли пациент оказаться жертвой, особенно в случае, когда пациент сам в этом напрямую не сознается.

Для того чтобы предложить наилучшую защиту жертвам преступлений, Ида-Вируская центральная больница, Нарвская больница и Раквереская больница запускают в 2023 году экспериментальный проект карты тела ненадлежащего обращения. В нашей больнице карту тела курируют пять отделений: отделение экстренной медицины (EMO), родильное отделение, детское отделение, ортопедическое отделение, а также отделение восстановительного лечения и отделение сестринской помощи.