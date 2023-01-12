Ида-Вируская центральная больница запускает пилотный проект по повышению уровня защиты жертв преступлений
Проект по защите жертв преступлений реализуется при сотрудничестве Министерства юстиции, Victim Support Europe и Европейского союза и продлится два года. Это пилотный проект, который в Эстонии реализуется только в Ляэне- и Ида-Вирумаа. Цель проекта – предложить жертвам преступлений наилучшую защиту в Эстонии. Для этого Министерство юстиции, Департамент полиции и погранохраны, Департамент социального страхования, уездные больницы, в т. ч. крупнейшее медицинское учреждения Вирумааского уезда – Ида-Вируская центральная больница, где действует центр кризисной помощи жертвам сексуального насилия (SAK), и прочие целевые группы вместе разрабатывают планы действий для оказания помощи жертвам преступлений.
К учреждениям, оказывающим услуги здравоохранения, в обществе есть доверие. На медицинских работников, исходя из их роли и степени доверия, возлагается ответственность помогать пациентам, которые могут являться жертвами насилия или какого-либо преступления. Для того чтобы заметить жертву, выслушать, предложить моральную поддержку или направить в нужное место для получения помощи, а также помочь восстановить чувство безопасности, медицинским работникам приходится в полной мере применять эмпатию.
Есть два основных пути, как медицинские работники сталкиваются с жертвами. Пострадавшие могут обращаться в медицинское учреждение уже после общения с полицией или центром помощи жертвам. Такая ситуация, как правило, проще для медицинского работника, поскольку известно, что пациент стал жертвой какого-либо преступления. Также в таком случае у человека уже имеется восстановленное в некоторой степени чувство безопасности, а момент преступления миновал. Иная ситуация складывается тогда, когда медицинский работник, сталкиваясь с пациентом, должен предполагать или оценивать, может ли пациент оказаться жертвой, особенно в случае, когда пациент сам в этом напрямую не сознается.
Для того чтобы предложить наилучшую защиту жертвам преступлений, Ида-Вируская центральная больница, Нарвская больница и Раквереская больница запускают в 2023 году экспериментальный проект карты тела ненадлежащего обращения. В нашей больнице карту тела курируют пять отделений: отделение экстренной медицины (EMO), родильное отделение, детское отделение, ортопедическое отделение, а также отделение восстановительного лечения и отделение сестринской помощи.
Основная задача экспериментального проекта заключается в том, чтобы легче определять, может ли пациент являться жертвой преступления и какие обстоятельства с этим связаны. Если у врача или медсестры возникнет подозрение, что в больницу обратился пациент, который мог подвергаться ненадлежащему обращению, они заполняют карту тела, в которой описывают случившееся с пациентом, фиксируют и фотографируют повреждения на теле и дают свою оценку душевному здоровью.
После оказания медицинской помощи и заполнения карты тела врач или медсестра консультируют пострадавшего пациента по вопросам получения дальнейшей помощи. Например, исходя из характера проблемы пациенту может потребоваться помощь врача-специалиста, полиции или прокуратуры, социального работника и пр. В рамках проекта были составлены различные материалы как для пациентов, так и для медицинских работников.
Проект карты тела ненадлежащего обращения является существенным дополнением к основному проекту.
„С помощью карты тела ненадлежащего обращения становится возможным более детально и целенаправленно фиксировать потребности жертвы преступления и как можно скорее находить подходящие решения по защите. Подобные проекты важны с точки зрения безопасного общества и гарантии защиты людей. Для этого требуется совместная работа различных организаций, совместные курсы и обмен опытом. При сотрудничестве различных организаций рождается комплексный пакет помощи жертвам преступлений, которые нуждаются как в медицинской, так и в психологической, юридической и социальной помощи. Наша общая цель – защитить людей и их здоровье“, – считают координаторы проекта в центральной больнице.