ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (323-й день) | Битва за Соледар продолжается(1)
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Представители ЧВК Вагнера в среду вечером сообщили, что в Соледаре в Донецкой области обнаружено тело одного из двух ранее пропавших без вести британских волонтеров. Утверждается, что были найдены также документы второго волонтера. Об исчезновении Эндрю Бэгшоу и Кристофера Пэрри сообщил ранее сын журналистки Виктории Ивлевой. Пресс-служба владельца ЧВК Евгения Пригожина обнародовала документы обоих британцев.
В Министерстве обороны Великобритании прокомментировали назначение новым командующим войсками РФ в войне против Украины начальника Генштаба Валерия Герасимова, который заменит Сергея Суровикина. Лондон назвал эту замену „признаком растущей серьезности ситуации, с которой сталкивается Россия, и очевидным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России“. „Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним неудовольствием большей частью российского ультранационалистического и военного блогерского сообщества, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны“, - говорится в сообщении британского Минобороны.
Замена Сергея Суровикина на Валерия Герасимова на посту командующего войсками РФ в войне с Украиной, возможно, отчасти является политическим решением, говорится в аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). По мнению экспертов, у Минобороны РФ и тех сил, которые стоят за владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, - противоположные взгляды на методы ведения войны в Украине. Суровикин был фаворитом пригожинцев и соперником министра обороны Сергея Шойгу. Повышение Герасимова, вероятно, направлено на ослабление влияния оппонентов оборонного ведомства, и в то же время это сигнал Пригожину умерить критику в адрес Минобороны, считают аналитики. При этом они подчеркивают, что такой шаг может произвести обратный эффект.
В Запорожье ночью прогремели взрывы, перед этим в городе была объявлена воздушная тревога, сообщает издание „РБК-Украина“ со ссылкой на местные Telegram-каналы. Первые сообщения о возможном нападении с воздуха поступили около 3 часов ночи. После этого жители услышали два громких взрыва. Сообщается, что россияне предположительно осуществили повторные запуски ракет С-300 с временно оккупированной территории Токмакского района. По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, пострадали объекты инфраструктуры, на месте „прилета“ возник пожар, повреждены жилые дома.
Аэрокосмическая компания Maxar Technologies (США) опубликовала в Twitter спутниковые снимки городов Соледар и Бахмут в Донецкой области. На снимках видно, что в Соледаре уничтожены жилые дома и школы. А в Бахмуте вдоль дорог и на полях - тысячи воронок от взрывов.
По утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная в Луганской области и Раздоловка, Соль, Красная Гора, Парасковиевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка в Донецкой области. Войска РФ за сутки нанесли четыре ракетных и 23 авиационных удара, говорится в утренней сводке. В частности, под ракетный обстрел попали гражданские объекты городов Лиман и Часов Яр Донецкой области. Кроме того, было совершено 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях. Отмечается, что вблизи населенного пункта Раденск Херсонской области, оккупанты построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые до этого обустраивались под полевой госпиталь.
Украинская авиация в течение суток нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага и три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. ВСУ также сбили вертолет „Ка-52“ и два разведывательных беспилотника типа „Орлан-10“. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов захватчиков.
Более ста российских военных погибли в боях за Соледар Донецкой области, сообщило командование Сил специальных операций ВС Украины. По его данным, украинские защитники применили для ликвидации врагов артиллерию и тактический ракетный комплекс „Точка-У“. „В результате нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, двух пулеметных расчетов и двух минометных“, - говорится в сообщении.
Еврокомиссия поддерживает инициативу Эстонии начать конфискацию замороженных российских финансовых активов в стране, заявил официальный представитель ЕК, отвечая на вопрос DW в Брюсселе. При этом он отметил, что не знает, каким образом Эстония планирует это сделать. Ранее Таллинн пообещал до конца января разработать механизм изъятия замороженных российских активов и передачи их Украине, не дожидаясь других стран ЕС. Общая сумма российских средств, замороженных Эстонией, составляет 20 млн долларов.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек указал, что Берлин в целом не возражает против намерения Польши направить Украине танки Leopard германского производства. „Германия не должна стоять на пути других стран, принимающих решения о поддержке Украины, вне зависимости от решений самой Германии“, - сказал Хабек, отвечая на вопрос журналиста по поводу этих планов. В то же вермя решение о передаче Германией Украине боевых танков Leopard пока не стоит на повестке дня, заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.
Днем в четверг российские войска обстреляли поселок Янтарное в Херсонской области. Об этом написал в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич. По его словам, снаряд попал в жилой дом. На месте погиб 27-летний мужчина, пострадала 47-летняя женщина, указал Янушевич. Ее с осколочными ранениями доставили в больницу.
Глобальный „саммит мира“, который Украина предложила провести при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. Его слова привело агентство Anadolu.
С начала войны Киев вернул из российского плена 1696 украинцев. Об этом сообщил в Telegram уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец. „Своими глазами видел, в каком состоянии они возвращаются на Родину. Они потеряли в весе, не получали надлежащей медицинской помощи, подвергались жестокому обращению. Это свидетельствует о том, что Россия не придерживается Женевских конвенций“, - уверяет он.
Верховная рада Украины приняла закон, расширяющий права иностранных добровольцев, воюющих на стороне Украины. Теперь иностранцам из Нацгвардии и других военных формирований можно легально находиться на украинской территории и получить гражданство Украины по упрощенной процедуре.
Газета Washington Post опубликовала открытое письмо, написанное экс-госсекретарем США Кондолизой Райс и бывшим главой Пентагона Робертом Гейтсом. В своем обращении они призывают нынешние власти США оказать Украине более действенную военную помощь и сделать это незамедлительно. В первую очередь это бронетехника, ракеты дальнего радиуса действия, современные боевые дроны, а также значительное пополнение в боеприпасах, включая артиллерийские снаряды, призывают экс-госсекретарь и бывший министр обороны.
Уфимский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова, отказавшегося отправиться на войну в Украину. Военнослужащего обвинили в уклонении от прохождения военной службы в период мобилизации.