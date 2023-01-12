ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (323-й день) | Битва за Соледар продолжается

В Запорожье ночью прогремели взрывы, перед этим в городе была объявлена воздушная тревога, сообщает издание „РБК-Украина“ со ссылкой на местные Telegram-каналы. Первые сообщения о возможном нападении с воздуха поступили около 3 часов ночи. После этого жители услышали два громких взрыва. Сообщается, что россияне предположительно осуществили повторные запуски ракет С-300 с временно оккупированной территории Токмакского района. По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, пострадали объекты инфраструктуры, на месте „прилета“ возник пожар, повреждены жилые дома.

Замена Сергея Суровикина на Валерия Герасимова на посту командующего войсками РФ в войне с Украиной, возможно, отчасти является политическим решением, говорится в аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). По мнению экспертов, у Минобороны РФ и тех сил, которые стоят за владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, - противоположные взгляды на методы ведения войны в Украине. Суровикин был фаворитом пригожинцев и соперником министра обороны Сергея Шойгу. Повышение Герасимова, вероятно, направлено на ослабление влияния оппонентов оборонного ведомства, и в то же время это сигнал Пригожину умерить критику в адрес Минобороны, считают аналитики. При этом они подчеркивают, что такой шаг может произвести обратный эффект.

В Министерстве обороны Великобритании прокомментировали назначение новым командующим войсками РФ в войне против Украины начальника Генштаба Валерия Герасимова, который заменит Сергея Суровикина. Лондон назвал эту замену „признаком растущей серьезности ситуации, с которой сталкивается Россия, и очевидным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России“. „Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним неудовольствием большей частью российского ультранационалистического и военного блогерского сообщества, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны“, - говорится в сообщении британского Минобороны.

Представители ЧВК Вагнера в среду вечером сообщили, что в Соледаре в Донецкой области обнаружено тело одного из двух ранее пропавших без вести британских волонтеров. Утверждается, что были найдены также документы второго волонтера. Об исчезновении Эндрю Бэгшоу и Кристофера Пэрри сообщил ранее сын журналистки Виктории Ивлевой. Пресс-служба владельца ЧВК Евгения Пригожина обнародовала документы обоих британцев.

Аэрокосмическая компания Maxar Technologies (США) опубликовала в Twitter спутниковые снимки городов Соледар и Бахмут в Донецкой области. На снимках видно, что в Соледаре уничтожены жилые дома и школы. А в Бахмуте вдоль дорог и на полях - тысячи воронок от взрывов.

По утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские подразделения отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная в Луганской области и Раздоловка, Соль, Красная Гора, Парасковиевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка в Донецкой области. Войска РФ за сутки нанесли четыре ракетных и 23 авиационных удара, говорится в утренней сводке. В частности, под ракетный обстрел попали гражданские объекты городов Лиман и Часов Яр Донецкой области. Кроме того, было совершено 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях. Отмечается, что вблизи населенного пункта Раденск Херсонской области, оккупанты построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые до этого обустраивались под полевой госпиталь.

Украинская авиация в течение суток нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага и три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. ВСУ также сбили вертолет „Ка-52“ и два разведывательных беспилотника типа „Орлан-10“. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов захватчиков.

Более ста российских военных погибли в боях за Соледар Донецкой области, сообщило командование Сил специальных операций ВС Украины. По его данным, украинские защитники применили для ликвидации врагов артиллерию и тактический ракетный комплекс „Точка-У“. „В результате нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, двух пулеметных расчетов и двух минометных“, - говорится в сообщении.