В субботу дети вновь смогут посетить столичный зоопарк бесплатно

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, дни бесплатного посещения зоопарка для детей и молодежи, которые начали проводиться в конце прошлого года, себя всячески оправдывают.

„В условиях нынешней экономической ситуации и на фоне общего подорожания жизни мы хотим поддержать семьи, предложив детям и молодежи возможность бесплатно посетить зоопарк. Акция приводит в зоопарк множество новых посетителей, и мы сохраним эту практику до весны. В дальнейшем дети по-прежнему смогут бесплатно посещать зоопарк в День защиты детей и в день рождения зоопарка“, - сказал Свет.

В этом зимнем сезоне дети и подростки до 19 лет могут бесплатно посещать зоопарк каждую вторую субботу месяца: 14 января, 11 февраля, 11 марта и 8 апреля. Во время летнего сезона дети по-прежнему смогут бесплатно посещать зоопарк в День защиты детей и в день рождения зоопарка. Для участия в мероприятиях, которые проходят в день бесплатного посещения, дополнительные билеты приобретать не нужно. Для дошкольников посещение зоопарка бесплатно каждый день. Для всех остальных посетителей и участников мероприятий действует обычный прейскурант.

„В зоопарк стоит прийти уже утром – в 9.30 можно будет понаблюдать за тем, как проходит завтрак самки ленивца по имени Тупсик. С полудня до двух часов дня в крытых экспозициях будут кормить экзотических животных, а в час дня тюленям предложат рыбу. Уличное кафе Kooker будет предлагать мини-блинчики“, - отметил директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран.

Зоопарк открыт ежедневно. До февраля вход и кассы открыты с 9 до 15.30, детский зоопарк - с 10 до 17 часов. Внутренние экспозиции работают с 10 до 16, а зоопарк с 9 до 17. По понедельникам внутренние экспозиции закрыты.

В Таллиннском зоопарке насчитывается около 250 видов животных, он является домом почти для 8000 животных. Зоопарк участвует почти в 60 международных программах, направленных на увеличение численности находящихся под угрозой исчезновения видов. Также зоопарк участвует в проектах по защите видов в природе. Зоопарк – одно из ведущих учреждений, занимающихся экопросвещением, активно участвуя в научных исследованиях в области охраны видов.