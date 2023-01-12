12.01.2023, 17:32
В Кохтла-Ярве демонтировали памятник погибшим во Второй мировой: горуправу о начале работ уведомили за полчаса(35)
ФОТО: | Delfi Meedia
В старой части Кохтла-Ярве в четверг утром демонтировали памятник погибшим во Второй мировой войне.
„Сегодня в 8:30 Полиция безопасности сообщила Городской управе, что в 9:00 начнутся работы по переносу из старого города монумента погибшим во Второй мировой войне. Основанием для переноса является решение созданной при Госканцелярии экспертной группы, признавшей данный монумент „красным“. Согласно решению, монумент будет заменен нейтральным надгробием, скульптура женщины будет перевезена в Военный музей“, - сообщается на сайте горуправы Кохтла-Ярве.
Мемориал был для жителей города традиционным местом возложения цветов 9 Мая.