В Кохтла-Ярве демонтировали памятник погибшим во Второй мировой: горуправу о начале работ уведомили за полчаса

„Сегодня в 8:30 Полиция безопасности сообщила Городской управе, что в 9:00 начнутся работы по переносу из старого города монумента погибшим во Второй мировой войне. Основанием для переноса является решение созданной при Госканцелярии экспертной группы, признавшей данный монумент „красным“. Согласно решению, монумент будет заменен нейтральным надгробием, скульптура женщины будет перевезена в Военный музей“, - сообщается на сайте горуправы Кохтла-Ярве.