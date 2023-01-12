На шоссе Таллинн - Нарва столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Серьезно пострадала женщина

По предварительной данным полиции, грузовик марки Mercedes-Benz двигался в сторону Таллинна. Когда водитель выехал на открытую местность, то из-за сильного бокового ветра потерял управление и отклонился на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем марки Saab.

В результате столкновения 32-летняя женщина, которая была пассажиром в легковом автомобиле, получила серьезные травмы, а 39-летний мужчина, управлявший автомобилем, отделался более легкими травмами.

Оба водителя были трезвыми и с действующими водительскими правами.

Полиция напоминает, что зимние дорожные условия требуют повышенного внимания на дорогах. Водителям следует двигаться скорее с меньшей скоростью, быть осторожнее и избегать резких маневров, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.