13.01.2023, 09:20
Мужчина, забивший насмерть человека „розочкой“ и ножами, получил 12 лет тюрьмы(1)
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA
Аулар Тюрк был признан в понедельник виновным в убийстве человека. Прокуратура отказалась от первоначального утверждения, что злодеяние с использованием разбитой бутылки и нескольких ножей было совершено особо мучительным и жестоким способом.
Прокуратура обвиняла 41-летнего Аулара Тюрка в том, что он в июне 2021 года в квартире в селе Кулли (волость Тырва, Валгамаа) неожиданно ударил сзади стеклянной бутылкой по голове 53-летнего мужчину. Затем он нанес удары, используя разбитую бутылку (“розочку“) и ножи, мужчине в голову, шею и спину, нанеся жертве несколько десятков резаных и колотых ран. После избиения обвиняемый ушел из квартиры, оставив свою жертву в беспомощном состоянии. 53-летний мужчина умер от полученных травм.