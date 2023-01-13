Мужчина, забивший насмерть человека „розочкой“ и ножами, получил 12 лет тюрьмы

Прокуратура обвиняла 41-летнего Аулара Тюрка в том, что он в июне 2021 года в квартире в селе Кулли (волость Тырва, Валгамаа) неожиданно ударил сзади стеклянной бутылкой по голове 53-летнего мужчину. Затем он нанес удары, используя разбитую бутылку (“розочку“) и ножи, мужчине в голову, шею и спину, нанеся жертве несколько десятков резаных и колотых ран. После избиения обвиняемый ушел из квартиры, оставив свою жертву в беспомощном состоянии. 53-летний мужчина умер от полученных травм.