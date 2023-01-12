Экс-футболиста сборной Замбии загрызли насмерть собственные собаки(1)
Бывший футболист сборной Замбии Филемон Мулала погиб в 60 лет после нападения трех собак днем во дворе своего дома в Лихтенбурге (ЮАР), сообщает ESPN.
Тело Мулалы обнаружила его жена, которая не сразу отреагировала на лай собак, поскольку дом расположен на оживленной улице.
Как пишет Mirror, две из трех собак были помесью стаффордширского бультерьера и питбуля. Всех впоследствии забрали представители службы по защите животных.
Мулала провел шесть матчей за сборную Замбии и забил три гола, в том числе два в полуфинале с Кенией на чемпионате Восточной и Центральной Африки (CECAFA) в 1984 году. Сборная Замбии тогда выиграла первые медали (серебро) крупного турнира после обретения страной независимости в 1964 году.
В Федерации футбола Замбии назвали гибель бывшего игрока трагедией и заявили, что о Мулале и его достижениях на поле в стране останутся „чудесные воспоминания“.
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