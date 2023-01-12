Водитель, сбивший пешеходов в новогоднюю ночь, избежал уголовного преследования

В ночь на 1 января 2022 года в деревне Анари, волость Тюри, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого мужчина в состоянии алкогольного опьянения врезался на своем автомобиле в стоявших на дороге людей - в результате столкновения погиб двухлетний мальчик, в больницу были доставлены четыре человека, один из которых скончался от полученных травм в январе.

„Трагическое ДТП произошло около полуночи, когда на улице было темно, а видимость как для пешеходов, так и для водителя была ограничена туманом. Дым и вспышки света от фейерверков еще больше уменьшили видимость. Шины автомобиля соответствовали требованиям, а водитель ехал медленнее разрешенной скорости, но, несмотря на это, к сожалению, он не смог заметить людей, стоявших посреди шоссе“, – пояснила окружной прокурор Мерике Лугна.

В рамках уголовного производства были допрошены потерпевшие, свидетели и подозреваемый, осмотрено место происшествия, проведены судебно-медицинская и дорожно-техническая экспертизы, а также исследованы иные вещественные доказательства - выяснив обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, полиция и прокуратура пришли к выводу, что нет оснований предъявлять кому-либо обвинения.

„Каждый участник дорожного движения, как пешеход, так и водитель, обязан быть внимательны и делать все возможное, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения. По оценке эксперта, у водителя не было возможности избежать столкновения с пешеходами, находившимися на дороге и создавшими опасность. Поэтому нет никаких оснований обвинять кого-либо в совершении преступления“, — сказала Лугна, добавив, что уголовное дело пришлось прекратить, но поскольку водитель употребил алкоголь (его степень опьянения не была уголовно наказуемой), полиция начнет производство о проступке.