ВИДЕО | Шакира выпустила песню о расставании с Пике

Колумбийская певица и аргентинский диджей Bizarrap записали совместный трек в рамках 53-й части „музыкальных сессий“. Текст песни отсылает к расставанию Шакиры и бывшего игрока „Барселоны“ Жерара Пике.

В песне есть следующие строки: „Ты утверждал, что ты чемпион, но когда ты мне был так нужен, ты показывал худшую версию себя“;

„Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять“;

„Такая волчица, как я, не для таких, как ты“;

„От любви до ненависти – один шаг, не возвращайся сюда, послушай меня. Без обид, детка, я желаю тебе всего наилучшего с моей заменой. Ты променял Ferrari на Twingo (модель автомобиля Renault – прим. Sports.ru), ты променял Rolex на Casio“;

„Много качаешься, но мало работаешь мозгом“;

„Ты думал, что причинил мне боль, а ты сделал меня сильнее. Женщины больше не плачут, женщины выставляют счета“.

Кроме того, певица отчетливо выделила часть pique, созвучную с фамилией Жерара, в слове salpique.

Ибаи Льянос, друг Пике, подтвердил, что песня посвящена расставанию пары: „Покойся с миром, Жерар Пике“, – сказал стример в эфире на Twitch, прослушав трек. „Я этого не понимаю. Потому что он ни разу в жизни не был в спортзале. Я понимаю всю песню, но этот сукин сын... Он ходил в спортзал меньше, чем я“, – добавил Льянос.

Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. У экс-супругов есть двое детей: Милан и Саша, а осенью прошлого года Пике объявил о завершении профессиональной карьеры.