OНЛАЙН, ФОТО | Сегодня зрители определят первых финалистов Eesti Laul
В четверг, 12-го января в 19.30 начнется первый полуфинал Eesti Laul, в результате которого определится представитель Эстонии на песенном конкурсе Евровидение 2023.
Из 10 участников в финал пройдет 5. Читайте онлайн-блог RusDelfi с самыми свежеми новостями и фото с мероприятия. Ведущие концерта - Грете Кулд и Тынис Нийнеметс. Мероприятие проходит в Viimsi Artium.
Участники первого полуфинала и номера для голосования:
1. Janek „House Of Glass“ - 9007001
2. Ellip „Pretty Girl“ - 9007002
3. Kaw „Valik“ - 9007003
4. Merlyn „Unicorn Vibes“ - 9007004
5. Mia „Üks samm korraga“ - 9007005
6. Neon Letters & Maiko „Tokimeki“ - 9007006
7. Ollie „Venom“ - 9007007
8. Andreas „Why Do You Love Me“ - 9007008
9. Bedwetters „Monsters“ - 9007009
10. Anett x Fredi „You Need To Move On“ - 9007010
Чтобы проголосовать, надо отправить номер понравившейся песни по SMS, набрав 15415, или позвонить на этот номер. Стоимость звонка и SMS - 1,70 евро. Голосование откроется в начале трансляции.