OНЛАЙН, ФОТО | Сегодня зрители определят первых финалистов Eesti Laul

Из 10 участников в финал пройдет 5. Читайте онлайн-блог RusDelfi с самыми свежеми новостями и фото с мероприятия. Ведущие концерта - Грете Кулд и Тынис Нийнеметс. Мероприятие проходит в Viimsi Artium.