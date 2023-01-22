Эстонский экспресс
22.01.2023, 17:30

„Он таскал меня за волосы по полу“. Семья священника обвиняет его в домашнем насилии

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ВТОРОЙ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ЭТОЙ ИСТОРИИ — БЕДНОСТЬ. Есть такие сферы деятельности и должности, на которых люди не получают много денег. Обладатели таких профессий и их близкие родственники из-за постоянной бедности живут в стрессе, следствием которого легко может стать насилие.
ВТОРОЙ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ЭТОЙ ИСТОРИИ — БЕДНОСТЬ. Есть такие сферы деятельности и должности, на которых люди не получают много денег. Обладатели таких профессий и их близкие родственники из-за постоянной бедности живут в стрессе, следствием которого легко может стать насилие.
ФОТО: New Africa | Shutterstock

Совсем не богоугодные события произошли под крышей дома одной набожной семьи в 2021 году. Женская половина семьи утверждает, что обидчиком был отец семейства — священник. Материал Eesti Ekspress.

Чуть более десяти лет назад в одной из волостных газет появилось интервью с одним амбициозным слугой Божьим.

Хотя с тех пор этот человек неоднократно появлялся на публике в силу своей профессии, мы будем называть его Таави из-за деликатности этой истории и в целях защиты его близких.

В том интервью Таави выразил возмущение тем, что его ровесники не понимают важности религии и даже того, для чего нужны десять заповедей. Он предсказал, что результатом такого отдаления от Бога станет катастрофическое падение морали общества, увеличение числа разводов и насилия. А через десять лет после этого интервью он и сам стал жертвой своего же предостережения.

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