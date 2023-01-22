„Он таскал меня за волосы по полу“. Семья священника обвиняет его в домашнем насилии

Хотя с тех пор этот человек неоднократно появлялся на публике в силу своей профессии, мы будем называть его Таави из-за деликатности этой истории и в целях защиты его близких.

В том интервью Таави выразил возмущение тем, что его ровесники не понимают важности религии и даже того, для чего нужны десять заповедей. Он предсказал, что результатом такого отдаления от Бога станет катастрофическое падение морали общества, увеличение числа разводов и насилия. А через десять лет после этого интервью он и сам стал жертвой своего же предостережения.