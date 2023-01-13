ЧП и криминал
13.01.2023, 15:20

Он никого не видел на дороге. Как пьяный водитель насмерть сбил двух человек в новогоднюю ночь и избежал уголовной ответственности

 (9)
МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ: встреча 2022 года в деревне Энари волости Тюри закончилась гибелью двух людей.
МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ: встреча 2022 года в деревне Энари волости Тюри закончилась гибелью двух людей.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Для двух людей прошлая новогодняя ночь закончилась трагически. Людей, любовавшихся фейерверком, стоя на проезжей части, сбил автомобиль. И хотя водитель был пьян, и мог, по мнению экспертов, избежать наезда, он избежал уголовного наказания, пишет издание Eesti Ekspress.

2022-й год едва начался, как в деревне Энари случилась трагедия. 36-летний Каарел отправился на автомобиле посмотреть, как запускают фейерверк, но полюбоваться на красочное зрелище ему так и не пришлось. Когда его автомобиль остановился, оказалось, что он наехал на людей. Столкновение с пешеходами, которые наблюдали за фейерверком, стоя на проезжей части, было таким сильным, что 2-летний мальчик погиб сразу. Две недели спустя в больнице скончался мужчина, остальные пострадавшие получили тяжкие телесные повреждения.

На этой неделе окружной суд вынес окончательное решение: да. Каарел виноват, но не может быть наказан в уголовном порядке. Ничего не случилось бы, если бы жертвы ДТП не стояли посреди дороги.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии