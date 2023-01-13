Он никого не видел на дороге. Как пьяный водитель насмерть сбил двух человек в новогоднюю ночь и избежал уголовной ответственности

2022-й год едва начался, как в деревне Энари случилась трагедия. 36-летний Каарел отправился на автомобиле посмотреть, как запускают фейерверк, но полюбоваться на красочное зрелище ему так и не пришлось. Когда его автомобиль остановился, оказалось, что он наехал на людей. Столкновение с пешеходами, которые наблюдали за фейерверком, стоя на проезжей части, было таким сильным, что 2-летний мальчик погиб сразу. Две недели спустя в больнице скончался мужчина, остальные пострадавшие получили тяжкие телесные повреждения.