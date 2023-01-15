Можно ли россиянам и белорусам оставаться в Эстонии после окончания действия имеющейся визы?

„Все иностранцы, пребывающие в Эстонии без законных оснований, считаются нелегалами. Если иностранцы не подчиняются приказу о выезде добровольно, приказ может быть приведен в исполнение в любое время, что осуществляется путем задержания и депортации. Если у иностранца нет действующего проездного документа, в соответствующий компетентный орган третьей страны, в зависимости от наличия соглашения с этой страной, подается запрос на реадмиссию или оформление документов, — рассказывает специалист. — Большинство граждан России и Беларуси имеют проездные документы, и проблем с их депортацией не возникало. Уполномоченный орган, осуществляющий порядок обращения с заявлениями о реадмиссии Российской Федерации, удовлетворяет заявления даже после 24 февраля 2022 года, а гражданам РФ были выданы временные проездные документы для завершения процесса высылки из страны. Со стороны России идентификация и возвращение граждан РФ не изменились“.