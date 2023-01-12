ОТ РЕДАКЦИИ | EKRE, прекращайте троллинг!

На минувшей неделе стало известно, что членом совета Фонда интеграции станет политик от партии EKRE Руубен Каалеп. Это вызвало возмущение в обществе, и, несомненно, смех в самой партии. Потому что всё, чем пока запомнился Каалеп - это двусмысленные и расистские шуточки, а также троллинг на уровне пятиклассника. В среду стало известно, что здравый смысл взял верх и Каалепа все же отозвали из совета Фонда интеграции, и на этом его шутки закончились.

В начале своего политического пути, когда EKRE была маленькой и маргинальной партией, ее членам было очень важно хоть каким-нибудь способом попасть в объектив СМИ, и они работали по принципу: неважно, что говорят, лишь бы говорили. Черный пиар - это тоже пиар. Тем не менее, и среди членов этой партии можно отыскать пример, когда человек вырастает в профессионального политика. Здесь можно вспомнить о Яаке Мадисоне, который, как и Каалеп, начинал свой путь в молодежном совете партии EKRE, но сумел приобрести опыт и сменить политический облик, став серьезнее.

Обратные примеры тоже есть, и многие члены EKRE, наоборот, стремятся привлекать к себе любое внимание, ведя себя как подростки на задней парте: громко смеются, перебивают товарищей и мешают заниматься. Но в этот раз троллинг зашел слишком далеко: направить Руубена Каалепа трудиться на благо интеграции нашего общества то же самое, что доверить кузену Мартина Хельме Пеэтеру, осужденному за попытку совращения подростка, реабилитацию жертв педофилов. Это не просто посылает неправильные сигналы обществу, как говорится в заявлении еврейской общины, это является наглым плевком в лицо нашему обществу. Несомненно, Каалеп не подходит на роль члена совета Фонда интеграции, и хорошо, что эта ошибка была вовремя осознана и исправлена.

Некоторым членам EKRE такие розыгрыши на грани провокации придутся по душе. Но если мужчины и женщины, чьи волосы уже седые, ведут себя инфантильно, не осознают последствия своих действий и не принимают ответственность за них, это подсказывает нашему обществу, что такие люди не годятся для того, чтобы управлять государством и муниципалитетами.