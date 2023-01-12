У „профессора“ Мишина жар и подозрение на пневмонию
У заслуженного тренера РФ по фигурному катанию Алексея Мишина жар и подозрение на пневмонию. Он рассказал, что не ходит на тренировки, так как боится заразить спортсменов. Об этом он сам рассказал РИА Новости.
По его словам, у него есть жар, но нет температуры. Мишин отметил, что не ходит на тренировки, так как боится заразить спортсменов.
„Врачи говорят: „Лечись“, а я подозреваю, что в очередной раз выживу“, — добавил он.
Мишину 81 год. Он работает в Санкт-Петербурге с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой, серебряным призером Олимпиады-2018 Михаилом Колядой и другими фигуристами.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что экс-фигурист Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии под медикаментозной седацией. У него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B, говорится в сообщении.
10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию из-за пневмонии. Позднее источник ТАСС сообщил, что бывший фигурист находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО в больнице в Коммунарке.
„Врачи пока не дают прогнозов, делают все необходимое. Не исключено, что в этом состоянии он может пробыть еще сутки“, — сообщил собеседник агентства.