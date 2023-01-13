„Новый счет за детский сад — 120 евро!“. Родителям стали приходить сообщения о повышении оплаты в дошкольных учреждениях(15)
По словам родителей, счета стали выше, чем прежде. Еще дороже обойдется детский сад для тех, чьи дети посещают там и бассейн. „За прошлый месяц пришла оплата в 120 евро, — сокрушается мама воспитанника одного из таллиннских дошкольных учреждений. — До этого мы платили не больше 80. Если с января поднимут оплату еще больше, то придется платить все 150?“ RusDelfi собрал ответы на самые распространенные вопросы по оплате детских садов в Таллинне в 2023 году.
К сожалению, по словам Вадима Белобровцева, государство до сих пор никак не участвует в финансировании питания детей в детских садах. „И, судя по всему, не намерено делать это и в ближайшем будущем, поэтому эта обязанность по-прежнему лежит на плечах родителей и местных самоуправлений“, — отменил вице-мэр.