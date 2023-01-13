„Новый счет за детский сад — 120 евро!“. Родителям стали приходить сообщения о повышении оплаты в дошкольных учреждениях

К сожалению, по словам Вадима Белобровцева, государство до сих пор никак не участвует в финансировании питания детей в детских садах. „И, судя по всему, не намерено делать это и в ближайшем будущем, поэтому эта обязанность по-прежнему лежит на плечах родителей и местных самоуправлений“, — отменил вице-мэр.

В Таллинне плата за место в детском саду на одного ребенка составляет 12,2%, а в случае детского сада с бассейном – 13,4% от ставки минимальной зарплаты, установленной правительством Эстонии. В наступившем году эта ставка составит 725 евро, что в большинстве самоуправлений повлияет и на стоимость места в детском саду. В Таллинне мэрия приняла решение о том, что стоимость места в детском саду в 2022 году для зарегистрированных жителей города не повысится, это же решение городские власти продлили и на 2023 год.