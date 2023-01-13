Новости Эстонии
13.01.2023, 07:18

„Новый счет за детский сад — 120 евро!“. Родителям стали приходить сообщения о повышении оплаты в дошкольных учреждениях

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Объясняем, что произошло с оплатой детских садов
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

По словам родителей, счета стали выше, чем прежде. Еще дороже обойдется детский сад для тех, чьи дети посещают там и бассейн. „За прошлый месяц пришла оплата в 120 евро, — сокрушается мама воспитанника одного из таллиннских дошкольных учреждений. — До этого мы платили не больше 80. Если с января поднимут оплату еще больше, то придется платить все 150?“ RusDelfi собрал ответы на самые распространенные вопросы по оплате детских садов в Таллинне в 2023 году.

К сожалению, по словам Вадима Белобровцева, государство до сих пор никак не участвует в финансировании питания детей в детских садах. „И, судя по всему, не намерено делать это и в ближайшем будущем, поэтому эта обязанность по-прежнему лежит на плечах родителей и местных самоуправлений“, — отменил вице-мэр.

В Таллинне плата за место в детском саду на одного ребенка составляет 12,2%, а в случае детского сада с бассейном – 13,4% от ставки минимальной зарплаты, установленной правительством Эстонии. В наступившем году эта ставка составит 725 евро, что в большинстве самоуправлений повлияет и на стоимость места в детском саду. В Таллинне мэрия приняла решение о том, что стоимость места в детском саду в 2022 году для зарегистрированных жителей города не повысится, это же решение городские власти продлили и на 2023 год.

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