Скандал продолжается: Карлсена обвинили в найме за €300 шахматиста, который оскорблял Ниманна

Ниманн утверждает, что Карлсен и его товарищи по команде вредили его репутации, скандируя по-норвежски фразу „Jukse Hans“ («Мошенник Ханс“) во время клубного чемпионата Европы в Австрии в октябре, пишет РБК.



„В злонамеренной клеветнической кампании против Ниманна Карлсен дошел до того, что заплатил Арьяну Тари €300 за то, чтобы он кричал с балкона „Jukse Hans“ во время церемонии закрытия клубного чемпионата Европы, в котором приняли участие многие из самых выдающихся шахматистов мира, и услышали многие фанаты шахмат“, — говорится в исковом заявлении.



„Вскоре после этого вся норвежская команда, включая Карлсена, была замечена публично скандировавшей „Jukse Hans“ на улицах города, где проводился турнир. Любой интерпретировал бы это как повторение ложного обвинения Карлсена в том, что Ниманн занимался мошенничеством, когда победил Карлсена на Sinquefield Cup“, — также сказано в заявлении.



Адвокат Карлсена назвал обвинения Ниманна „не чем иным, как попыткой переложить вину на других“.



Ниманн в октябре прошлого года подал иск в окружной суд штата Миссури (США) на Карлсена, потребовав не менее $100 млн в качестве возмещения ущерба за „ложные обвинения“ в незаконном использовании аппаратуры во время игр.



В начале октября один из самых авторитетных шахматных порталов Chess.com опубликовал расследование, в котором говорилось, что 19-летний Ниманн мог жульничать более чем в 100 онлайн-партиях.



История с читерством Ниманна получила огласку после того, как он обыграл действующего чемпиона мира Карлсена 4 сентября на Sinquefield Cup в Сент-Луисе. Ниманн прервал беспроигрышную серию норвежца из 53 партий. Карлсен позднее заявил, что снимается с соревнований. К посту в Twitter он прикрепил отрывок из интервью футбольного тренера Жозе Моуринью с фразой: „Если я заговорю, у меня будут большие неприятности“.



Вскоре после этого американский гроссмейстер Хикару Накамура заявил, что Карлсен снялся с турнира, потому что подозревал, что Ниманн, „вероятно, жульничал“, а затем сообщил, что американец ранее был забанен на Chess.com. Сам Ниманн признался, что в юности несколько раз жульничал, но последние годы потратил на то, чтобы искупить свою вину.



19 сентября на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup Карлсен вновь встретился с Ниманном и демонстративно сдался после второго хода. Норвежец позднее подчеркнул, что отказывается играть с пойманными на жульничестве шахматистами.