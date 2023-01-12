ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Является ли поездка из сельской местности в город рабочим временем и кто оплачивает транспортные расходы?

Рабочий день длится восемь часов, полчаса на обед. Другие сотрудники живут в том же городе, где находится рабочее место, а я каждый день езжу из Харьюмаа в Таллинн, так что дорога на работу и домой ежедневно занимает 1,5-2 часа. Можно ли засчитывать время пути на работу и с работы в качестве рабочего времени? Оплачиваются ли билеты? Имею ли я право сделать такое предложение своему работодателю? - спрашивает читатель Maaleht.