Экономика
12.01.2023, 12:20

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Является ли поездка из сельской местности в город рабочим временем и кто оплачивает транспортные расходы?

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Vladimir Logatšev
Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist
Евгения Парв
перевод
Зимой дорога на работу может занять больше времени, чем обычно.
Зимой дорога на работу может занять больше времени, чем обычно.
ФОТО: Narongsak Nagadhana | Shutterstock

Рабочий день длится восемь часов, полчаса на обед. Другие сотрудники живут в том же городе, где находится рабочее место, а я каждый день езжу из Харьюмаа в Таллинн, так что дорога на работу и домой ежедневно занимает 1,5-2 часа. Можно ли засчитывать время пути на работу и с работы в качестве рабочего времени? Оплачиваются ли билеты? Имею ли я право сделать такое предложение своему работодателю? - спрашивает читатель Maaleht.

Отвечает Владимир Логачев, юрист-консультант инспекции труда.

Перед заключением трудового договора работник и работодатель обсуждают условия труда. При достижении работником и работодателем удовлетворяющих стороны результатов, по условиям трудового договора заключается письменный трудовой договор. Важным условием трудового договора является, в том числе, место работы. Согласно § 5 (1) п. 8 Закона о трудовом договоре (далее TLS), письменный документ о трудовом договоре должен содержать информацию о выполнении работы. В соответствии с § 20 TLS место работы определяется как место, наиболее тесно связанное с трудовыми отношениями.

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