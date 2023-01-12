Самая высокооплачиваемая спортсменка мира сообщила о беременности

„2023 год будет для меня полон уроков, и надеюсь увидеться с вами в начале следующего года, потому что я сыграю на Australian Open в 2024-м“, — написала 25-летняя теннисистка, приложив фото своей сонограммы.



Осака с 2019 года встречается с американским рэпером Cordae.



На прошлой неделе стало известно, что Осака снялась с Australian Open, первого в сезоне турнира „Большого шлема“.



Осака сейчас занимает 42-е место в рейтинге WTA. В 2019 году она была первой ракеткой мира. Последние три года Forbes называл Осаку самой высокооплачиваемой спортсменкой планеты. В 2022 году она заработала $51,1 млн, из которых только $1,1 млн — призовые. Остальное ей принесли различные рекламные контракты.



На счету японки четыре победы на турнирах „Большого шлема“ — она по два раза выигрывала Australian Open (2019, 2021) и US Open (2018, 2020).



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