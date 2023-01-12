Воскобойников о фотографии футболистов: им на колени надо встать?

Участниками программы были футбольный тренер Владимир Воскобойников, президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак, чемпион Европы и мира по баскетболу Хейно Энден, культуролог Ян Левченко, а также депутаты Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) и Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия).

Бывший баскетболист Хейно Энден, принимавший участие в передаче, высказал свое мнение: „Встречаться игрокам можно, но если это все публично, то им надо было всем высказать свою четкую позицию: “Украина победит и вернет свои земли“, - и тогда их позиция была бы понятна“.

„Надо было не извиняться, а по-мужски встать и высказать свою позицию“, — добавил Хейно.

Владимир Воскобойников встал на защиту Васильева и игроков: „В данный момент гибнут люди. С одной и с другой стороны. В первую очередь нужно говорить о мире, а мы вынуждаем наших футболистов, нашего лучшего на данный момент игрока сборной Эстонии Константина Васильева чуть ли не встать на колени. „Скажи, за кого ты?“, ну, это не игра. Это просто не игра. Вот футбол - это игра“, - эмоционально ответил Воскобойников.

Бывший баскетболист Хейно Энден согласился с Воскобойников в том, что все хотят мира, но представление о мире у всех разное: „Все хотят мира. И россияне тоже, но на своих условиях. Они хотят, чтобы им остались Крым, Луганск и Донецк. А мы хотим мир на других условиях. Поэтому нужна конкретика - какой мир и на каких условиях. Всё. Не надо вставать на колени“.

Также гости обсудили Лепметса, переехавшего в Россию работать тренером. Похлак отметил, что его не стоит воспринимать как предателя: “Я бы не сказал, что это можно воспринимать как предательство. Он выбрал себе новое место работы и Эстонский футбольный союз его понимает, потому что мы знаем его финансовую ситуацию лучше.