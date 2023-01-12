Чемпион мира по практической стрельбе застрелился

Как сообщает Marca, Бальестерос 9 января был найден с огнестрельным ранением головы в своем автомобиле, припаркованном у торгового центра La Vaguada в Мадриде. Бальестерос был сразу же отправлен в больницу, где через день скончался. Marca со ссылкой на источники в полиции отмечает, что, по предварительным данным, спортсмен пытался совершить суицид.



У Бальестероса остались жена и двое детей.



Бальестерос, который также работал в полиции, был одним из самых титулованных стрелков в Испании. На его счету победа на чемпионате мира, три титула чемпиона Европы и 17 побед на чемпионате Испании.

