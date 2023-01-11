Кая Каллас: Март Хельме сказал, если EKRE придет к власти, безопасность Эстонии будет в опасности

Премьер-министр Кая Каллас написала сегодня в социальных сетях после информационного часа в Рийгикогу, что EKRE избрала новую тактику, чтобы „клеветать“ на Каю Каллас. „На инфочасе EKRE избрала тактику не задавать мне никаких вопросов и выдвигать клеветнические обвинения в мой адрес в вопросах, адресованных другим министрам. Поскольку вопросов ко мне нет, я не могу на них ответить. Почему EKRE боится дебатов?“ — спросила глава правительства депутатов EKRE в социальных сетях.

По словам Каллас, одна из угроз EKRE особенно опасна для Эстонии, и она посчитала, что ее нужно выделить отдельно. „Март Хельме сегодня прямо заявил, что если в марте к власти придет EKRE, безопасность Эстонии окажется под угрозой. Он пообещал, что если придет к власти, то EKRE уволит руководителей Сил обороны, Департамента полиции и погранохраны (PPA), Спасательного департамента и КаПо и заменит их подходящими для EKRE“, — написала премьер-министр.

По словам Каллас, Силы обороны, PPA , Cпасательный департамент и КаПо — это учреждения, которые своей эффективной работой заслужили доверие эстонского народа. „Это те институции, которые своей эффективной работой заслужили доверие эстонского народа. И это те учреждения, которые стоят на страже безопасности Эстонии“, — написала Каллас и добавила, что предстоящие выборы определят безопасность Эстонии и будущее нации.

Март Хельме на информационном часе Рийгикогу задал министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу вопрос о назначении новых глав силовых структур. Хельме закончил свой вопрос, поинтересовавшись, не назначает ли нынешнее правительство новых руководителей перед выборами, потому что боится, что EKRE может прийти к власти после выборов. „Связан ли тот факт, что нынешняя власть перед выборами и досрочно начала заниматься выборами новых руководителей силовых органов и назначением новых руководителей, с тем, что нынешняя коалиция опасается, что после выборов правительство может быть сформировано EKRE, и в этом случае необходимо гарантировать, что на уровне ведомств можно будет начать обструкцию со стороны оппозиции руководимого EKRE правительства?“ — сказал Хельме.