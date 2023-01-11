ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (322-й день) | Пригожин заявил о полном взятии Соледара. Украинская сторона это опровергает

„Цель этого решения - достичь паритета, то есть равноценности, числа должностей в посольствах, что означает, что в действующих в столицах представительствах России и Эстонии число должностей станет равным“, - объясняет МИД Эстонии.

Страны Запада готовят еще один потолок цен на российский нефтяной экспорт . Первый вступил в силу в декабре и касался нефти, новый - ограничит цену нефтепродуктов с февраля. Оба потолка - не ужесточение, а послабление санкций, введенных против Кремля за войну в Украине.

Президент Польши Анджей Дуда сказал в среду , что Варшава собирается отдать Украине около полутора десятка немецких танков „Леопард“ - но этот вопрос еще требует согласования с союзниками. Если это удастся, то это будет первая поставка Украине танков западного производства, в которых страна остро нуждается для освобождения своих территорий.

Российские войска второй раз за сутки обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко. В результате удара тяжелой артиллерии по городу Марганцу был ранен 26-летний местный житель. При обстреле повреждены дома.

„В Соледаре продолжаются тяжелые бои. После понесенных потерь противник в очередной раз провел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но успеха не имеет“, - написала Маляр днем в среду.

С утра дня крайне сложная обстановка сохраняется в Соледаре . Насколько можно судить по сведениям из различных источников, за этот город на востоке Украины продолжаются тяжелые бои. Имеются сообщения о крупных потерях с обеих сторон.

„Начал свой визит во Львов с самого важного — чествования памяти украинских воинов. Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!“ — рассказал президент страны в своем телеграм-канале.

„Во время обсуждения с турецкой стороны прозвучали конкретные предложения по активизации решения гуманитарных вопросов. Турция как партнер Украины неоднократно демонстрировала свое активное участие в решении многих проблем, связанных с вооруженной агрессией России“, - сказал он.

„Я попросила своего украинского коллегу рассмотреть возможность оказания помощи гражданам Украины, которые хотели бы приехать в Россию, чтобы навестить своих родственников, страдающих тяжелыми заболеваниями, - сказала Москалькова. - В условиях сложного строительства гуманитарных коридоров эти люди нуждаются в помощи омбудсмена“.

По данным турецкого омбудсмена, который принимал участие в переговорах, стороны обсуждали в том числе вопрос создания гуманитарного коридора для вывоза раненых из зоны боев, а также воссоединения семей.

В результате у женщины ампутирована голень, но угрозы для ее жизни нет. У мужчины - более легкое осколочное ранение.

Как сообщает польское агентство ПАП со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения Войцеха Андрусевича, волонтеры, мужчина и женщина, получили ранения в результате взрыва минометной мины. По сведениям Андрусевича, в момент взрыва они разгружали гуманитарную помощь поблизости от Бахмута.

Они продолжают пытаться создать техногенные неудобства нашему населению, в том числе и в условиях похолодания. Они продолжают выискивать системы противовоздушной обороны, которые мечтают поразить“, - сказала Гуменюк, напомнив, что для переснаряжения после массированной ракетной атаки России требуется около двух недель. „Можем говорить о том, что сейчас мы находимся как раз накануне такой массированной ракетной атаки“, - заключила она.

Российская армия готовится к новому массированному ракетному удару по Украине, заявила спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. „Активность беспилотных разведчиков, которую мы наблюдаем за последнюю неделю, говорит как раз о подготовке к такому массированному обстрелу. Поскольку они сначала собирают информацию о тех целях, которые они хотят поразить. Скорее всего, это будут объекты критической инфраструктуры.

Власти Великобритании впервые подтвердили, что могут предоставить Украине западные тяжелые танки , сообщает газета Financial Times. Премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса „поработать с партнерами“ в ближайшие недели, чтобы „продвинуться дальше и быстрее в поддержке Украины, включая предоставление танков“, сообщил представитель Даунинг-стрит. „Мы ускоряем нашу поддержку Украины в форме военных технологий нового поколения, которые помогут выиграть войну. Очевидно, что боевые танки могут предоставить Украине возможности, которые изменят правила игры“, - сказал представитель канцелярии премьера Великобритании.

Ситуация в Соледаре к вечеру

Генеральный штаб ВСУ отрицает, что российские силы взяли под контроль Соледар. „Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой области, предпринимает наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути снабжения наших подразделений, терпит большие потери, бои продолжаются“, - говорится в вечерней оперативной сводке Генштаба.

Власти России и российские пропагандисты распространяют лживые заявления о взятии Соледара, чтобы продолжать мобилизацию и вселять надежду в тех, кто поддерживает войну. Об этом заявил в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. „Они уже подают это своему обществу, чтобы поддерживать мобилизацию и давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются. Донецкое направление держится. И мы без перерыва даже на один день делаем все, чтобы усилить украинскую оборону“, - подчеркнул Зеленский.

Журналистам телекомпании Си-эн-эн удалось связаться с одним из украинских военнослужащих в Соледаре. Он сообщил, что он и его сослуживцы остаются на территории города, но ситуация очень сложная, и следующие 24 часа могут стать решающими. „Здесь тяжело, но мы живы, как никто другой“, - написал он в текстовом сообщении. Си-эн-эн не называет имя военнослужащего в целях безопасности. Он призвал не верить заявлениям российской стороны, что Соледар взят под контроль или заблокирован.