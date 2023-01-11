Во время гонки на КМ по биатлону в Германии на стадионе отключился свет

Из-за отключения прервалась трансляция и лайв-тайминг на сайте IBU. Также не освещалась трасса и стрельбище. Отключение произошло в середине гонки.



В IBU отметили, что эти проблемы не повлияли на сами данные с соревнований и они продолжились в обычном режиме. После завершения гонки жюри утвердило результаты.



Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё. „К четвертой стрельбе ты устаешь и должен быть на пределе. Когда гаснет свет, становится сложнее. Мне сегодня повезло, Стурле (Легрейду, который занял четвертое место) нет“, — цитирует Бё TV2.



Легрейд отметил, что ему было тяжело на четвертой стрельбе, когда свет уже отключился. „Я зашел стрельбище и случился блэкаут. Мне пришлось переключать свое внимание, ведь мишени стало хуже видно. Я немного опоздал со вторым выстрелом, но, к счастью, успел сделать четыре попадания. Меня это устраивает. Получилось так, как получилось, может в следующий раз отключат свет именно у него (Бё), — сказал биатлонист.



Источник - РБК