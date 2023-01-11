Правда ли, что Евгений Пригожин просил руководство МГУ и МГИМО принять бывших заключённых без экзаменов?

Сама по себе новость была короткой: „Глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин обратился с просьбой к руководству МГУ и МГИМО принять без вступительных экзаменов бывших заключённых, которые „отличились на войне“».



В таком или похожем виде её распространили Arbat Media, Mignews, Newsland, Exler.ru, ryb.ru, Vesti.Az, „Цензору.нет», „Конт» и другие русскоязычные ресурсы. В эфире украинского „24 канала“ новость прокомментировал бывший зампредседателя Службы безопасности Украины генерал-майор Виктор Ягун. Внимание сообщению уделили и на немецком телеканале OstWest, вещающем на русском языке. Большое число пользователей прочитало эту информацию в Telegram — в каналах „Правда Геращенко» (139 000 просмотров), Brief (128 000), „Антиглянец» (110 000) и на странице бывшего украинского депутата Олега Царёва (121 000).

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, согласно его собственным словам, создал частную военную компанию, позднее получившую имя Вагнера, ещё в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины. За пределами постсоветского пространства подразделение отметилось в войнах в Сирии, Мали, ЦАР и Ливии, а с 2022 года активизировало своё участие в боевых действиях на территории Украины. В сентябре в СМИ попало видео, на котором Пригожин лично вербует российских заключённых на войну, обещая им помилование по возвращении с фронта, если таковое состоится. Позднее Пригожин подтвердил его подлинность, заявив, что „если бы он был зэком, мечтал бы влиться в дружный коллектив российских военных и иметь возможность искупить долг перед родиной“.