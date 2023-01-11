Правда ли, что Евгений Пригожин просил руководство МГУ и МГИМО принять бывших заключённых без экзаменов?
В начале января 2023 года СМИ обошло сообщение о том, что глава ЧВК „Вагнер“ решил своеобразно поощрить экс-зэков, отличившихся на войне с Украиной. Мы проверили, соответствует ли эта новость действительности.
Сама по себе новость была короткой: „Глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин обратился с просьбой к руководству МГУ и МГИМО принять без вступительных экзаменов бывших заключённых, которые „отличились на войне“».
В таком или похожем виде её распространили Arbat Media, Mignews, Newsland, Exler.ru, ryb.ru, Vesti.Az, „Цензору.нет», „Конт» и другие русскоязычные ресурсы. В эфире украинского „24 канала“ новость прокомментировал бывший зампредседателя Службы безопасности Украины генерал-майор Виктор Ягун. Внимание сообщению уделили и на немецком телеканале OstWest, вещающем на русском языке. Большое число пользователей прочитало эту информацию в Telegram — в каналах „Правда Геращенко» (139 000 просмотров), Brief (128 000), „Антиглянец» (110 000) и на странице бывшего украинского депутата Олега Царёва (121 000).
Российский бизнесмен Евгений Пригожин, согласно его собственным словам, создал частную военную компанию, позднее получившую имя Вагнера, ещё в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины. За пределами постсоветского пространства подразделение отметилось в войнах в Сирии, Мали, ЦАР и Ливии, а с 2022 года активизировало своё участие в боевых действиях на территории Украины. В сентябре в СМИ попало видео, на котором Пригожин лично вербует российских заключённых на войну, обещая им помилование по возвращении с фронта, если таковое состоится. Позднее Пригожин подтвердил его подлинность, заявив, что „если бы он был зэком, мечтал бы влиться в дружный коллектив российских военных и иметь возможность искупить долг перед родиной“.
И вот уже 5 января 2023 года Евгений Пригожин сообщил журналистам о том, что первая группа бывших заключённых, участвовавших в войне, завершила полугодовой контракт и получила помилование. О каких-либо других поблажках для этих граждан в новости, которую передали ведущие российские СМИ, не сообщалось. Также многие каналы обошло видео, в котором Пригожин напутствует заключённых вести себя на свободе достойно: „Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй“. Информация же о просьбе принять наиболее „успешных“ бойцов в российские вузы без экзаменов начала распространяться чуть позже. По данным сервиса TGStat, в Telegram соответствующую новость первым опубликовал известный политтехнолог Константин Калачёв — в 12:32 (МСК) 6 января. Однако на веб-ресурсах его более чем на 13 часов (23:23 5 января) опередили авторы популярного Twitter-аккаунта „Борис Абрамыч“. Этот ресурс известен в первую очередь юмористическими публикациями, отсылающими к реальным событиям. Более раннего упоминания новости в Сети нам обнаружить не удалось.
Итак, давайте подведём предварительные итоги.
1. Ни одно более или менее крупное российское СМИ о просьбе Пригожина не сообщало.
2. Сам Евгений Пригожин, как правило, не стесняется говорить о деятельности заключённых в составе ЧВК „Вагнер“. Однако здесь ни он, ни связанные с ним ресурсы эту новость никак не комментировали.
3. Самая ранняя доступная сегодня публикация новости была сделана ресурсом, который специализируется на сатирическом освещении действительности.
4. Не было никакого резонанса и со стороны должностных лиц в МГИМО и МГУ, хотя подобное сообщение, будь оно правдивым, могло вызвать самую разную реакцию.
Всё это в совокупности говорит о том, что сообщение было, скорее всего, юмористическим и основывалось на новости предыдущего дня о возвращении заключённых с фронта.
Итог: Сатирические новости