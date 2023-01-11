ГАЛЕРЕЯ | Сегодня под Таллинном открыли самый крупный центр кузовного ремонта и техобслуживания в странах Балтии

„Задача нового центра — предлагать автовладельцам новые быстрые и качественные услуги, которые в настоящее время мы по разным причинам не можем предложить в дилерском центре Amserv Järve“, — сказал исполнительный руководитель Amserv Рене Варек и добавил, что на рынке большой спрос на быстрый сервис и ремонт, но качество предоставления этих услуг неравномерно.

„Экспресс-сервис представительства Amserv Peetri означает, что с одним автомобилем работают одновременно два техника, которые согласно программе ТО выполняют все стандартные работы, и в итоге это занимает в два раза меньше времени, чем в случае привычной организации работ по обслуживанию“, - сказал Варек.

Помимо услуги экспресс-сервиса, в Amserv Peetri также предлагается умный и быстрый кузовной ремонт (Smart Repair), в ходе которого на автомобиле удаляются мелкие царапины на крыльях и бамперах, и все это в течение полутора часов. Также можно за 30 минут поменять автомобильные шины, а в качестве новой услуги в пакете услуг Amserv все автовладельцы могут попробовать круглосуточную автоматическую мойку.



По словам Варека, экспресс-сервис в первую очередь предназначен для крупных бизнес-клиентов, таких как предприятия такси и проката автомобилей, а также компании, занимающиеся каршерингом, для которых крайне важно, чтобы автомобили максимально оставались в дорожном движении и в эксплуатации. Несмотря на это, частные клиенты ближайшего региона также ожидаются на обслуживание.

„Мы спланировали новое представительство и мастерскую также учитывая работы с автомобилями, проходящими оценку ущерба и ремонт“, - сказал руководитель Amserv.

Предприятие Amserv работает с 1992 года и на сегодня является одним из крупнейших предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в странах Балтии. У Amserv в Эстонии и Латвии 11 автосалонов и 1 сервисный центр техобслуживания и кузовных работ, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel и Peugeot. В Amserv трудятся около 400 человек