За рубежом
11.01.2023, 17:49

Назначен новый командующий российскими войсками в Украине

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Шойгу и Герасимов (справа)
Шойгу и Герасимов (справа)
ФОТО: The Kremlin Moscow | picture alliance / SvenSimon-TheKremlinMoscow

Новым командующим объединенной группировкой российских войск в Украине назначен начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

Сергей Суровикин, ранее возглавлявший российскую группировку в Украине, назначен заместителем Герасимова. Также его заместителями стали главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Ким, пишет „Медуза“.

В Минобороны заявили, что „повышение уровня руководства спецоперацией“ связано с расширением масштаба решаемых задач, а также с необходимостью организовать более тесное взаимодействие разных родов и видов войск.

Генерал Сергей Суровикин был назначен командующим российским вторжением в Украину в октябре. Он стал первым человеком на этом посту, о назначении которого российское министерство обороны объявило публично. При Суровикине российская армия отступила из Херсона. Генерал называл это решение „тяжелым“, но заявил, что оно сохранит жизни российских солдат.

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