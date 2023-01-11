Назначен новый командующий российскими войсками в Украине

В Минобороны заявили, что „повышение уровня руководства спецоперацией“ связано с расширением масштаба решаемых задач, а также с необходимостью организовать более тесное взаимодействие разных родов и видов войск.

Генерал Сергей Суровикин был назначен командующим российским вторжением в Украину в октябре. Он стал первым человеком на этом посту, о назначении которого российское министерство обороны объявило публично. При Суровикине российская армия отступила из Херсона. Генерал называл это решение „тяжелым“, но заявил, что оно сохранит жизни российских солдат.