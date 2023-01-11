Отвечает юрист: может ли работодатель заставить работника написать заявление об уходе?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

Увольнение с работы по собственному желанию является свободным волеизъявлением работника. Работодатель не может заставить написать заявление об уходе. Если работник не желает расторгать трудовые отношения, то он и не должен этого делать. Пока одна из сторон не представит заявление о расторжении, работник продолжает ходить на работу и выполнять трудовые задания.

Трудовой договор можно расторгнуть и по соглашению сторон, но для этого обе стороны трудовых отношений должны выразить на это свое согласие. Неважно, по чьей инициативе и на каком основании трудовой договор расторгается по соглашению сторон. Помимо согласия на расторжение трудового договора стороны должны договориться о связанных с расторжением условиях (например, дата окончания трудового договора, выплата возможных возмещений и прочее). Закон не устанавливает, в какой форме должно быть достигнуто соглашение, так что соглашение о расторжении договора может быть достигнуто и в устной форме, но все же рекомендуется оформить его письменно.

Работодатель может расторгнуть трудовые отношения на односторонней основе только в чрезвычайном порядке, то есть у него должна быть на это уважительная причина. Работодатель всегда обязан обосновывать расторжение.

Работодатель должен предупредить работника о расторжении в чрезвычайном порядке, если продолжительность трудовых отношений работника у работодателя составляет:

менее одного года работы — не менее чем за 15 календарных дней;

от одного до пяти лет работы — не менее чем за 30 календарных дней;

от пяти до десяти лет работы — не менее чем за 60 календарных дней;

десять и более лет работы — не менее чем за 90 календарных дней.

Для установления ничтожности расторжения трудового договора можно в течение 30 календарных дней с момента получения заявления о расторжении обратиться в орган, рассматривающий трудовые споры (комиссию по трудовым спорам или суд).

Дополнительную информацию об оспаривании можно найти ЗДЕСЬ.