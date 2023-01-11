Новости Эстонии
11.01.2023, 22:15

Бывший вице-мэр Тарту, оказавшийся из-за визита к парикмахеру под судом, раздает избирателям расчески

 
Eesti Ekspress
Каяр Лембер
Каяр Лембер
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Прокуратура обвинила Каяра Лембера в коррупции. Кандидат от социал-демократов, оправданный судом, использует инцидент в предвыборной кампании, пишет Eesti Ekspress.

Каяр Лембер (46 лет), баллотирующийся в Рийгикогу по избирательному списку Социал-демократической партии, самоиронично рекламирует себя с помощью расчески.

„Я сделаю из этого свой так называемый предвыборной сувенир“, — говорит Каяр Лембер. „Все раздают ручки, а я сделаю что-то поинтереснее“.

НИКАКИХ РУЧЕК: предвыборная кампания Каяра Лембера.

В 2015 году прокуратура обвинила Лембера (тогда он был вице-мэром Тарту) в получении взятки в размере 9 евро от парикмахера в виде бесплатной стрижки.

В декабре прошлого года окружной суд полностью оправдал Лембера, но по требованию прокуратуры производство по курьезному обвинению в коррупции продолжится в районном суде.

Подробнее о деле Лебрера читайте здесь.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии