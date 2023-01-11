Полиция проверила гардероб бизнесвумен. И изумилась

В связи с расследованием о выдачи зарплат в конвертах Хуберта Хирва и Павла Гаммера, полиция решила обыскать гардероб управляющей их ресторанным бизнесом Елены Липендиной (62 года).

При обыске было изъято десять сумок от Louis Vuitton, Chanel, Versace и других люксовых компаний. Эксперт обнаружил, что сумки поддельные и их необходимо уничтожить.

Полицейские также забрали полупальто из соболя, короткую черную норковую куртку и три шубы из красной норки, куницы, белой норки и рыси. Меха оставались под арестом до тех пор, пока не были уплачены налоговые долги.

Липендина заплатила государству 7450 евро и вернула одежду. Суд приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы условно за экономические преступления.