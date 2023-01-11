ЕС и НАТО будут вместе защищать критическую инфраструктуру

Европейский Союз и НАТО создали совместную рабочую группу по защите критической инфраструктуры, в частности в сфере энергоснабжения. Об этом в среду, 11 ноября, в Брюсселе заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен (Ursula von der Leyen) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В рамках рабочей группы будут сотрудничать эксперты обеих сторон, чтобы выявлять главные угрозы для критической инфраструктуры и изучать стратегические уязвимые места, отметила глава ЕК. В то же время, по ее словам, должны быть разработаны меры, направленные на усиление устойчивости в особенно важных сферах. В первую очередь в центре внимания группы окажутся сферы транспорта, энергетики, цифровизации и космоса.

Усиление сотрудничества в связи с угрозами со стороны России и Китая

„Мы хотим вместе подумать, как мы можем сделать более устойчивой к потенциальным угрозам нашу критическую инфраструктуру, технологии и цепочки поставок и какие меры можем принять для сокращения потенциальных уязвимостей“, - отметил в свою очередь Столтенберг. Необходимость усиления защиты критической инфраструктуры руководители ЕС и НАТО обосновали попытками президента РФ Владимира Путина превратить энергоносители в оружие, а также предполагаемыми диверсиями на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток - 2“.

Накануне ЕС и НАТО подписали совместную декларацию о сотрудничестве, целью которой является усиление и расширение взаимодействия, а также выведение партнерства на новый уровень. Наиболее важные области сотрудничества - защита критической инфраструктуры, повышение устойчивости к вмешательствам извне и манипуляции информацией, борьба с киберугрозами и терроризмом, освоение космоса и новых технологий, а также смягчение последствий климатического кризиса для мировой безопасности.

Стороны намерены более тесно координировать действия в отношении России и Китая в связи с „растущей геостратегической конкуренцией“ и с целью „защиты критической инфраструктуры“, указывается в четырехстраничном документе. Новое заявление о сотрудничестве между НАТО и ЕС состоит из 14 пунктов.