Начинающие предприниматели Нарвы могут получить от города солидную субсидию

Малое предприятие или предприниматель-физическое лицо из Нарвы, начавшие работу не более чем полтора года назад, могут попросить у города на реализацию своего проекта до 6 000 евро, при условии, что сами вкладывают в проект не менее такой же суммы из собственных средств. При этом город компенсирует уже сделанные расходы, то есть победитель конкурса сначала должен найти всё необходимое ему финансирование, чтобы потом получить субсидию.

Первый тур приёма ходатайств в этом году продлится до 28 февраля. Более подробные условия участия можно найти на городском сайте narva.ee.

По словам Виктории Каю из городской Службы предпринимательства и защиты прав потребителей, в новом году критерии оценки предприятий изменили. Ранее большие шансы на получение финансовой помощи от города имели те предприятия, которые работают в нескольких сферах, названных приоритетными: зелёная промышленность, цифровизация, туризм, социальное предпринимательство и творчество. Остальным фирмам трудно было получить необходимую для финансирования оценку от жюри. В этом году у тех, кто работает не в приоритетных сферах бизнеса, шанс получить деньги будет больше.

В прошлом году поддержку из городского бюджета получили две фирмы – салон красоты и сварочная мастерская.