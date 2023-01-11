11.01.2023, 14:45
ФОТО | В Харьюмаа произошла тяжелая авария: пострадали четыре человека(3)
Сегодня незадолго до полудня в Харьюмаа в Ээсмяэ столкнулись два автомобиля, движение на месте происшествия до сих пор закрыто.
В 11:52 полиция получила сообщение о ДТП на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где столкнулись автомобили Seat Leon и Mercedes-Benz. По первоначальным данным, столкновение произошло, поскольку Seat отклонился на встречную полосу.
В аварии пострадали четыре человека, все они доставлены в больницу. Из Seat при помощи спасателей пришлось вырезать одного человека.
Движение на месте ДТП сейчас закрыто, там работают полицейские.