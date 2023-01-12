Все, что нужно знать о депортации из Эстонии. Могут ли выслать украинских беженцев?
Каждый год из Эстонии высылают десятки иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране. За последние пять лет на первые места по числу депортированных вышли граждане России и Украины. При каких обстоятельствах человека „попросят“ из страны? Оставляют ли в Эстонии сейчас граждан России, которые из-за санкций не могут продлить визы? И можно ли депортировать украинских беженцев назад, на территорию, где проходит война? Разбирался RusDelfi.
„Хотел остаться здесь работать“
206 дней в Шенгене находился нелегально тридцативосьмилетний иностранец. „У меня не было денег. Я хотел дождаться нового паспорта“. Тридцатичетырехлетняя женщина находилась нелегально в Эстонии 42 дня. „Неправильно сосчитала дни. Я думала, что с ноября начнется новый период отсчета дней. Я не знала, что срок действия моей визы истек“.
89 дней нелегально пребывал в стране тридцатилетний мужчина. „Хотел остаться здесь работать. Я хотел зарабатывать здесь“.
Это всего лишь немногие примеры недавних объяснений тех, кого полиция депортировала из Эстонии за нарушение правил пребывания.