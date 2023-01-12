Все, что нужно знать о депортации из Эстонии. Могут ли выслать украинских беженцев?

Каждый год из Эстонии высылают десятки иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране. За последние пять лет на первые места по числу депортированных вышли граждане России и Украины. При каких обстоятельствах человека „попросят“ из страны? Оставляют ли в Эстонии сейчас граждан России, которые из-за санкций не могут продлить визы? И можно ли депортировать украинских беженцев назад, на территорию, где проходит война? Разбирался RusDelfi.