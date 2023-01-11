Врачи борются за жизнь бывшего партнера Навки: что известно о состоянии Костомарова

Последние праздничные дни января в Подмосковье выдались суровыми, порой термометр выдавал -25 градусов. И вчера все соцсети облетела страшная новость: Костомарова подключили к аппарату ИВЛ, пишет Sport24.

„Роман попал в больницу с пневмонией, лежит на ИВЛ. Врачи говорят, что это не COVID.

Во время выступлений в шоу он покашливал, но температуры не было, поэтому он не обращался за помощью, так как не было на тот момент причин для беспокойства“, — первым рассказал о состоянии фигуриста хореограф Максим Ставиский.

Вскоре состояние Костомарова ухудшилось, его перевели в Коммунарку и стали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

Новости сегодняшнего дня заставили болельщиков волноваться еще больше: Костомаров находится в стабильно тяжелом состоянии. Фигуристу диагностировали левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом В, тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Также Костомаров подключен к аппарату ИВЛ, у него начался сепсис (воспалительный процесс). Накануне спортсмену была сделана интубация трахеи и катетеризация центральных вен.

Фигуриста уже поддержали исполняющий обязанности президента ФФККР Александр Коган («Роман — один из наших великих спортсменов. Желаю ему скорейшего выздоровления и восстановления“), почетный президент ФФККР Валентин Писеев («Рома очень дорогой для меня человек. У нас с ним были разные отношения, но я понял, что он действительно честный, порядочный и очень надежный парень. О Роме я могу сказать только самые теплые и искренние слова. Очень обеспокоен его состоянием и искренне желаю скорейшего выздоровления. Рома Костомаров — боец! Конечно, нам бывало непросто. Но в итоге он оказался сильной личностью. Я его безумно уважаю. Надеюсь, бойцовские качества помогут Роме в этот сложный момент. Я уверен, что он сможет выбраться из такой сложной ситуации“).

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