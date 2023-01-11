Европейский футбольный союз выплатил России несколько миллионов долларов

Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, пишет „Спорт-Экспресс“.

В разговоре о переходе в Азиатскую конфедерацию (АФК) Максим Митрофанов сообщил, что членский взнос РФС оплачивает в УЕФА каждый год в размере 250 швейцарских франков (240 евро).

„Членский взнос РФС оплачивает каждый год. Это не легкая атлетика, где участие в международной ассоциации стоит десятки тысяч в иностранной валюте. У нас это стоит 250 швейцарских франков (240 евро). Если бы мы даже приняли решение о выходе, то полгода гарантировано являлись членами УЕФА. Процедура финансовой сверки, наверное, подтвердила бы нам, что 125 франков нам надо вернуть.

Смешно, но тем не менее. При этом от УЕФА мы только что получили 8 миллионов долларов по одной из финансовых программ. Мы их получили. Это большие деньги, но это не та сумма, из-за которой РФС задался бы вопросом, что для нас лучше: спорт или деньги. Конечно, спорт. Мы бы вернули их, не задумываясь“, — сказал Митрофанов.

В конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные всех возрастов от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабной войны против Украины.

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