Зимние виды
11.01.2023, 16:16

Поссорившаяся с родителями из-за Украины Анна Леванди: было очень больно. Как можно оправдать войну?

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Анна Леванди
Анна Леванди
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

Тренер по фигурному катанию Анна Леванди и бывший баскетболист Хейно Энден обсудили на ETV фотоскандал, когда бывшие и нынешние футболисты сборной Эстонии оказались на одном ужине с главным тренером сборной России по футболу и снимок с этого мероприятия попал в Сеть.

Телепрограмма UV Faktor подхватила тему фотоскандала, в центре внимания которого оказались действующие и бывшие члены сборной Эстонии, сидящие рядом с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Вопросы были такие: нормально ли эстонским футболистам по-прежнему тусоваться с главным тренером сборной России? Следует ли отделять спорт и культуру от политики? Что война делает с нашей дружбой?

Уроженка Москвы тренер по фигурному катанию Анна Леванди в последний раз приезжала к матери и братьям в Россию в 2021 году. „Очень грустно, но все стало черно-белым. 24 февраля провело между нами толстую черту. Было очень больно, но сейчас я пытаюсь что-то изменить. Это начинает влиять на меня, потому что я не хочу жить в конфликте. Это мои родственники. Моим родителям 80 лет, и они будут жить долго, но их реакция меня задела. Моя мама образованный, интеллигентный человек и педагог. Как можно оправдать войну? Для меня это был шок! Как ты можешь идти войной на своих братьев?“

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