11.01.2023, 16:16
Поссорившаяся с родителями из-за Украины Анна Леванди: было очень больно. Как можно оправдать войну?(7)
ФОТО: | Õhtuleht
Тренер по фигурному катанию Анна Леванди и бывший баскетболист Хейно Энден обсудили на ETV фотоскандал, когда бывшие и нынешние футболисты сборной Эстонии оказались на одном ужине с главным тренером сборной России по футболу и снимок с этого мероприятия попал в Сеть.
Телепрограмма UV Faktor подхватила тему фотоскандала, в центре внимания которого оказались действующие и бывшие члены сборной Эстонии, сидящие рядом с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Вопросы были такие: нормально ли эстонским футболистам по-прежнему тусоваться с главным тренером сборной России? Следует ли отделять спорт и культуру от политики? Что война делает с нашей дружбой?