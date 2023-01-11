Поссорившаяся с родителями из-за Украины Анна Леванди: было очень больно. Как можно оправдать войну?

Уроженка Москвы тренер по фигурному катанию Анна Леванди в последний раз приезжала к матери и братьям в Россию в 2021 году. „Очень грустно, но все стало черно-белым. 24 февраля провело между нами толстую черту. Было очень больно, но сейчас я пытаюсь что-то изменить. Это начинает влиять на меня, потому что я не хочу жить в конфликте. Это мои родственники. Моим родителям 80 лет, и они будут жить долго, но их реакция меня задела. Моя мама образованный, интеллигентный человек и педагог. Как можно оправдать войну? Для меня это был шок! Как ты можешь идти войной на своих братьев?“