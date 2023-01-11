Умер спортивный журналист Андрус Нилк

Андрус Нилк (род. 21.06.1962) окончил Кейласкую среднюю школу в 1980 году и Тартуский университет в 1985 году. В молодости он занимался легкой атлетикой и в 1979 году завоевал бронзовую медаль в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Эстонии среди юниоров.

Нилк работал спортивным журналистом в Spordileht (1983–91), Eesti Ekspres (1991–94), Rahva Hääl/Eesti Sõnum (1994–95), Eesti Päevaleht (1995–98) и Postimees (1998–2005) в качестве руководителя спортивного отдела) и в качестве редактора в Eesti Päevaleht (2005–09 и 2013–14). В 2014-15 годах Нилк работал редактором-корреспондентом в спортивном отделе ETV. Он также был внештатным спортивным журналистом.

Нилк был членом Эстонской ассоциации спортивных журналистов и Международной ассоциации спортивных журналистов. В 1989–91 годах он был издателем журнала Korvpall, а в 1994–95 годах — главным редактором, в 2009–13 годах — главным редактором журнала Jooksja .

В последние годы жизни он работал в основном как фрилансер, а также написал несколько книг, самые известные из которых посвящены тренеру по баскетболу Яаку Салуметсу и тренеру по парусному спорту Рейну Оттосону.

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