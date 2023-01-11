Таллинн предупреждает: на улицах очень скользко!

По словам заместителя руководителя Таллинн ского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, город поручил своим партнерам распределить по пешеходным и велосипедным дорожкам дополнительные объемы гранитной крошки. В условиях оттепели тротуары должны быть очищены до дорожного покрытия.

„Такие же действия должны предпринимать владельцы недвижимости, которые обязаны содержать в порядке тротуары. Собственники зданий также должны следить за тем, чтобы крыши были чистыми и на карнизах не образовывались сосульки, представляющие опасность для участников движения. Это поможет предотвратить неожиданное падение снега и льда на пешеходов и припаркованные автомобили, - отметил Тармо Сульг. - Возле опасных участков дорог и на загруженных остановках общественного транспорта установлены контейнеры с сыпучими материалами, которые можно использовать для борьбы с гололедом“.