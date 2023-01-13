Больше тысячи таксистов плохо знают эстонский язык, но все равно получают карты обслуживания. Как такое возможно?

Если план министра образования Тыниса Лукаса (Isamaa) по внесению поправок в Закон о языке и Закон об общественном транспорте будет реализован, Маарду, скорее всего, придется отказаться от неофициального титула „столицы такси“. В прошлом году в Маарду, население которого составляет около 15 500 человек, водителям такси было выдано 664 карты обслуживания, что почти в четыре раза больше, чем в 2021 году. По регистру экономической деятельности видно, что в Маарду заявители на получение карт обслуживания в основном украинцы или русские.