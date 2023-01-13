Новости Эстонии
13.01.2023, 11:15

Больше тысячи таксистов плохо знают эстонский язык, но все равно получают карты обслуживания. Как такое возможно?

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Более гибкое отношение к языковым правилам помогло некоторым военным беженцам работать в Эстонии, например, через приложение Bolt.
Более гибкое отношение к языковым правилам помогло некоторым военным беженцам работать в Эстонии, например, через приложение Bolt.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Чтобы обойти языковой закон, водители-таксисты, не владеющие эстонским языком, подают заявление на получение карты обслуживания в Маарду.

Если план министра образования Тыниса Лукаса (Isamaa) по внесению поправок в Закон о языке и Закон об общественном транспорте будет реализован, Маарду, скорее всего, придется отказаться от неофициального титула „столицы такси“. В прошлом году в Маарду, население которого составляет около 15 500 человек, водителям такси было выдано 664 карты обслуживания, что почти в четыре раза больше, чем в 2021 году. По регистру экономической деятельности видно, что в Маарду заявители на получение карт обслуживания в основном украинцы или русские.

О том, что Маарду — это самое популярное место для подачи заявления на получение карты обслуживания после Таллинна, говорили и раньше. В этом городе, в отличие от таллиннской муниципальной полиции, документы на такси выдает MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (“Центр общественного транспорта Северной Эстонии“), который не проверяет языковые навыки людей, ходатайствующих о получении карты, хотя закон предусматривает, что претендент на получение карты обслуживания должен владеть эстонским языком на уровне не ниже B1. Ответа на вопрос, почему MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus не проверяет знание языка у ходатайствующих, получить у организации не удалось.

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