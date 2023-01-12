ЧП и криминал
12.01.2023, 13:20

Женщина, напавшая в подъезде с ножом на мальчиков, хотела порезать другого ребенка

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В августе 2022 год за попытку убить двух людей Райли Сепп приговорили к десяти годам тюремного заключения.
В августе 2022 год за попытку убить двух людей Райли Сепп приговорили к десяти годам тюремного заключения.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

На суде выяснилось, что Райли Сепп хотела порезать ножом не двух мальчиков, а обидевшую ее девочку и ее мать, пишет издание Eesti Päevaleht.

В августе 2022 года по обвинению в попытке убийства суд приговорил Райли Сепп, которая нанесла двум мальчикам 32 резаные и колотые раны, к десяти годам заключения. В канун рождества решение, рассматривавшееся затем в окружном суде, вступило в силу.

Как следует из материалов суда, в тот мартовский день 2021 года Сепп намеревалась ударить ножом другого ребенка и ее мать, которые жили в том же подъезде. Как утверждала Сепп, этот третий ребенок, девочка, за полтора часа до развернувшихся событий, оскорбила ее и ее гражданского мужа, обозвав их „трусами и психами“. На суде Сепп заявила, что местные дети обидели ее, бросив в окно ее квартиры камни и сырое яйцо.

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