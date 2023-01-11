Насилие и домогательство: четыре тренера женской футбольной лиги США пожизненно дисквалифицированы

В Национальной женской футбольной лиге США провели расследование и приняли решение наказать тренеров. Одним тренерам выписали штрафы, а некоторых и вовсе пожизненно дисквалифицировали, об этом сообщает официальный сайт организации.

Строжайшее наказание получил Пол Райли (экс-наставник „Портленд Торнс“), которого футболистки обвинили в том, что он принуждал их к интиму и применял вербальное насилие. Также из-за сексуальных домогательств и мастурбации в присутствии игроков лига дисквалифицировала Кристи Холли.

Экс-тренера „Чикаго Ред Старз“ Рори Деймса дисквалифицировали за вербальное и физическое насилие, а также за секс с несовершеннолетними. Дисквалификация также затронула Ричи Берк (тренер Вашингтон „Спирит“), который применял по отношению к своим подопечным буллинг, расистские и гомофобные высказывания.

Футбольные клубы Чикаго „Ред Старз“ и Портленд „Торнс“ обязали выплатить штрафы в размере от 1 и 1,5 млн долларов. Денежные санкции от 50 до 200 тысяч долларов получили еще четыре клуба: „Рейсинг Луисвилл“, „Норт Каролина Кураж“, „ОЛ Рейн“ и „Готэма“.