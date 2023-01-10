Здание кинотеатра „Космос“ выставлено на продажу
С 2014 года в кинотеатре „Космос“ работает Cinamon, который в марте прошлого года объявил, что прекратит там работу, потому что изменилось поведение кинозрителей: они ищут другие развлечения, кроме просмотра фильма, а оправдать такие ожидания в здании „Космоса“ и его окрестностях невозможно.
Теперь недвижимость площадью более 5900 квадратных метров со зданием кинотеатра площадью 3300 квадратных метров снова выставлена на продажу. Однако, поскольку здание является памятником архитектуры, новый владелец не может внести в него изменения по своему желанию.
Главный специалист по охране памятников старины Таллиннского департамента городского планирования Оливер Орро сказал ERR, что под охраной находятся находится общая архитектурная форма здания кинотеатра, фасады, а также ландшафтно-архитектурное решение с круглыми бассейнами перед зданием.
Чтобы что-то сделать со зданием, новый владелец должен ходатайствовать об особых условиях, и только тогда отдел охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования рассмотрит возможность что-то изменить.
Кинотеатр „Космос“ был построен в 1964 году. Архитектор здания кинотеатра – Ильмар Лааси.