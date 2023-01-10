Здание кинотеатра „Космос“ выставлено на продажу

С 2014 года в кинотеатре „Космос“ работает Cinamon, который в марте прошлого года объявил, что прекратит там работу, потому что изменилось поведение кинозрителей: они ищут другие развлечения, кроме просмотра фильма, а оправдать такие ожидания в здании „Космоса“ и его окрестностях невозможно.

Теперь недвижимость площадью более 5900 квадратных метров со зданием кинотеатра площадью 3300 квадратных метров снова выставлена ​​на продажу. Однако, поскольку здание является памятником архитектуры, новый владелец не может внести в него изменения по своему желанию.

Главный специалист по охране памятников старины Таллиннского департамента городского планирования Оливер Орро сказал ERR, что под охраной находятся находится общая архитектурная форма здания кинотеатра, фасады, а также ландшафтно-архитектурное решение с круглыми бассейнами перед зданием.

Чтобы что-то сделать со зданием, новый владелец должен ходатайствовать об особых условиях, и только тогда отдел охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования рассмотрит возможность что-то изменить.

Кинотеатр „Космос“ был построен в 1964 году. Архитектор здания кинотеатра – Ильмар Лааси.