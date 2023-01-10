10.01.2023, 20:58
ВИДЕО | „Левадия“ подписала контракт с 22-летним бразильским центральным защитником
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Таллиннская „Левадия“ подписала контракт с 22-летним бразильским центральным защитником Эйтором Мариньо Душ Сантушом.
Новый игрок „Левадии“, является воспитанником футбольно клуба „Гремио“, там он представлял молодежную команду до 20 лет и дублирующую команду „Гремио“.
Эйтор Мариньо Душ Сантуш: „Я очень рад присоединиться к „Левадии“! Мы с клубом поставили перед собой высокие цели на сезон, и я верю, что вместе мы сможем их достичь. Я действительно с нетерпением жду возможности сыграть с моими новыми товарищами по команде, которые оказали мне очень теплый прием“.