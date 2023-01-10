„Ваша война - это и наша война“. Карис провел телефонный разговор с Зеленским. О чем говорили президенты?
Президент Эстонии Алар Карис заверил сегодня в телефонном разговоре главу украинского государства Владимира Зеленского, что Эстония продолжит оказывать разностороннюю помощь Украине, чтобы помочь ей выиграть войну. Карис пообещал, что Эстония продолжит объяснять партнерам и союзникам, насколько важны поставки новых систем вооружений для украинской армии.
„Эстония сделает всё, чтобы способствовать победе Украины. Мы обязательно продолжим предоставление военной помощи в максимально возможном для нас объеме“, - сказал Карис о сообщил, что следующий пакет военной помощи находится на утверждении в правительстве.
„До тех пор, пока Украина не освободила свою территорию, должна продолжаться мощная международная поддержка. Мы должны понимать, что начатая Россией агрессивная война угрожает не только Украине, но и всей Европе. Ваша война - это и наша война“, - заявил Карис.
Президенты обсудили сложную ситуацию на фронтах, где продолжаются кровопролитные боли, и отметили, что усиление военного потенциала Украины прежде всего системами ПВО и артиллерии, а также бронетехникой крайне необходимо для достижения успеха.
Карис подчеркнул, что Эстония ведет работу среди союзников и партнеров, чтобы эти системы вооружений поступили в Украину как можно быстрее.
Президент Зеленский поблагодарил эстонское государство и ее народ за оказанную помощь. Он отметил важный вклад Эстонии в оказание военной помощи, приеме беженцев, поддержке стремления Украины в НАТО и ЕС. Он еще раз подтвердил, что Украина считает Эстонию одним из самых близких своих друзей.