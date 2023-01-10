„Ваша война - это и наша война“. Карис провел телефонный разговор с Зеленским. О чем говорили президенты?

„Эстония сделает всё, чтобы способствовать победе Украины. Мы обязательно продолжим предоставление военной помощи в максимально возможном для нас объеме“, - сказал Карис о сообщил, что следующий пакет военной помощи находится на утверждении в правительстве.

„До тех пор, пока Украина не освободила свою территорию, должна продолжаться мощная международная поддержка. Мы должны понимать, что начатая Россией агрессивная война угрожает не только Украине, но и всей Европе. Ваша война - это и наша война“, - заявил Карис.

Президенты обсудили сложную ситуацию на фронтах, где продолжаются кровопролитные боли, и отметили, что усиление военного потенциала Украины прежде всего системами ПВО и артиллерии, а также бронетехникой крайне необходимо для достижения успеха.

Карис подчеркнул, что Эстония ведет работу среди союзников и партнеров, чтобы эти системы вооружений поступили в Украину как можно быстрее.

Президент Зеленский поблагодарил эстонское государство и ее народ за оказанную помощь. Он отметил важный вклад Эстонии в оказание военной помощи, приеме беженцев, поддержке стремления Украины в НАТО и ЕС. Он еще раз подтвердил, что Украина считает Эстонию одним из самых близких своих друзей.